Malatya’nın kanayan yarasına neşter Temeli ne zaman atılacak?

AK Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, temel kazısı yapılan ve cuma günü resmi temel atma töreni yapılacak yeni adliye binası inşaat sahasında incelemelerde bulundu.AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’nın da eşlik ziyarette konuşan Tüfenkci, resmi temel atma töreni için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 9 Şubat Cuma günü Malatya’ya geleceğini paylaştı.

Malatya’ya prestijli bir adliye binası kazandırdıklarını belirten Tüfenkci,

“Türkiye’nin en büyük ve prestijli adliye binasını Malatya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süreç biraz uzun sürdü. İnşallah önümüzdeki Cuma günü Adalet Bakanımızın da katılımlarıyla resmi temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Malatya’mıza güzel bir adliye binası kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şu anda Malatya’da yargı camiası 7 yerde hizmet vermekte ve parçalanmış, bölünmüş vaziyette. Hem vatandaşlarımız hem de avukat arkadaşlarımız çok ciddi sıkıntılar çekiyor. İl başkanımızın, teşkilatımızın BARO Başkanımızın gayretleriyle bunları belli bir yerde toplama adına epey bir mücadele ettik. Ama uygun yer bulmakta maalesef zorlandık. Başsavcımızda bu konuda ciddi anlamda emek sarf ediyor. Gelinen nokta itibari ile inşaatı süresi içerisinde müteahhit firmamız bitirecek burayı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Adliye binamızın bir bölümünde Baromuza da yer ayrılacak. Esasında biz bu süreci depremden önce planlamıştık. Depremle beraber malumunuz adliye binasının yıkılmasıyla bu ihtiyaç olmazsa olmaz durumuna geldi. Gelinen nokta itibariyle güzel bir noktadayız. Ben inşaatımızın kazasız belasız devamını, çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

“CİDDİ BİR TAKİP SÜRECİ YÜRÜTTÜ”

AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olduğu için Milletvekili Tüfenkci’ye teşekkür ederek,

“Malatya açısından, yargı camiası açısından bir zaruret söz konusuydu. Sağolsun Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci, bu konuyla ilgili ciddi bir takip süreci yürüttü. Malatya halkının istifadesine sunulacak büyük bir adliye kompleksi tasarlandı, ihalesi yapıldı. Adalet Bakanımızın katılımlarıyla temeli atılacak.“

dedi.

“ÇOK CİDDİ EMEK SARF ETMİŞTİR”

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez de yaptığı açıklamada, Tüfenkci’ye teşekkür ederek,

“Öncelikle bu süreçte büyük emek veren Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’e, sayın adalet bakanımıza teşekkür ediyorum. Bülent Bey, gerek proje noktasında, gerekse ödenek noktasında her defa meclise gittiğimde yorulmadan usanmadan benimle birlikte Bakanlıkta gerekli görüşmeleri yaparak, bu sürecin bu aşamaya gelmesinde çok ciddi emek sarf etmiştir. Kendilerine şahsım ve başkanlığım adına teşekkür ediyorum.”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN