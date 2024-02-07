- Ekonomi

Ev hanımları bu sevindiren haber size

ABONE OL Google News Sayfamız

9 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.

Ev hanımları bu sevindiren haber size mask
Ev hanımları bu sevindiren haber size
Ev hanımları bu sevindiren haber size
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

7 Şubat ve 9 Şubat itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli ürünler ve kataloğu şu şekilde:

7 Şubat itibariyle:

“Keysmart Nofrost Buzdolabı 11 bin 999 TL

Keysmart Buzdolabı 9 bin 999 TL

Keysmart Çamaşır Makinesi 8 bin 999 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7 bin 999 TL”

Ev hanımları bu sevindiren haber size

9 Şubat itibariyle:

LG 55 İnç UHD Smart TV 18 bin 999 TL

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 3 bin 799 TL

HP Notebook 7N4W2AA 10 bin 999 TL

HP 581 HP Tanklı Yazıcı 44804A 5 bin 299 TL

Tecno SPARK 10 4GB/128GB 5 bin 799 TL

Polosmart TWS Kulaklık FS69 259 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2 bin 999 TL

Ev hanımları bu sevindiren haber size

Philips Epilatör 579 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL

Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL

Polosmart 3 Başlıklı Tıraş Makinesi 219 TL

Polosmart Mini Tıraş Makinesi 149 TL

Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL

Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

Polosmart Ledli Cımbız 75 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL

Polosmart Burun Kıl Alma Favori Düzeltme Cihazı 99 TL

Ev hanımları bu sevindiren haber size

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL

Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL

Yuvarlak-Dikdörtgen Tencere 1 Litre 200 Mililitre 34,50 TL

Bulaşıklık 59 TL

15 Bölmeli Organizer 36,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL

Turşuluk 1500 ml 42,50 TL

Zeytinlik 2500 ml 49,50 TL

Ev hanımları bu sevindiren haber size

Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL

Paşabahçe İconic Kâse 17 cm 24,50 TL

Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL

Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL

LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 27,50 TL

LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 75 TL

Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL

Melamin Desenli Şekerlik 69 TL

Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL

Ev hanımları bu sevindiren haber size

Oyuncak Çeşitleri

Pelüş Koala 219 TL

Barbie Bebek 129 TL

Oyuncak Dinozor ve Yavrusu 79 TL

Eğitici İletişim Oyunu 69 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 189 TL

Lisanslı İlerlemeli Kutu Oyunları 69 TL

Denge Oyunu 99 TL

Ev hanımları bu sevindiren haber size

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Pijama Takımı 225 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL

Askılı Çanta 149 TL

Cüzdan 85 TL

Erkek Kışlık Gömlek 135 TL

Erkek Triko Hırka 209 TL

Kadın Eşofman Altı 109 TL

Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL

Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL

Çocuk Kar Eldiveni 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL”

Ev hanımları bu sevindiren haber size

Kaynak: Haber Merkezi

# BİM Aktüel İndirim Kataloğu, BİM Aktüel İndirim, bim indirim, indirim, indirim haberleri, indirim ürünleri, indirimle ev eşyaları, son dakika indirim

07 Şub 2024 - 13:28 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL