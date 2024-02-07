Ev hanımları bu sevindiren haber size

7 Şubat ve 9 Şubat itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli ürünler ve kataloğu şu şekilde:
7 Şubat itibariyle:
“Keysmart Nofrost Buzdolabı 11 bin 999 TL
Keysmart Buzdolabı 9 bin 999 TL
Keysmart Çamaşır Makinesi 8 bin 999 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7 bin 999 TL”
9 Şubat itibariyle:
LG 55 İnç UHD Smart TV 18 bin 999 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 3 bin 799 TL
HP Notebook 7N4W2AA 10 bin 999 TL
HP 581 HP Tanklı Yazıcı 44804A 5 bin 299 TL
Tecno SPARK 10 4GB/128GB 5 bin 799 TL
Polosmart TWS Kulaklık FS69 259 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2 bin 999 TL
Philips Epilatör 579 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL
Polosmart 3 Başlıklı Tıraş Makinesi 219 TL
Polosmart Mini Tıraş Makinesi 149 TL
Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL
Polosmart Ledli Cımbız 75 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL
Polosmart Burun Kıl Alma Favori Düzeltme Cihazı 99 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL
Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL
Yuvarlak-Dikdörtgen Tencere 1 Litre 200 Mililitre 34,50 TL
Bulaşıklık 59 TL
15 Bölmeli Organizer 36,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL
Turşuluk 1500 ml 42,50 TL
Zeytinlik 2500 ml 49,50 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL
Paşabahçe İconic Kâse 17 cm 24,50 TL
Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL
Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL
LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 27,50 TL
LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL
LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL
LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 75 TL
Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL
Melamin Desenli Şekerlik 69 TL
Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL
Oyuncak Çeşitleri
Pelüş Koala 219 TL
Barbie Bebek 129 TL
Oyuncak Dinozor ve Yavrusu 79 TL
Eğitici İletişim Oyunu 69 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 189 TL
Lisanslı İlerlemeli Kutu Oyunları 69 TL
Denge Oyunu 99 TL
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
Kadın Pijama Takımı 225 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL
Askılı Çanta 149 TL
Cüzdan 85 TL
Erkek Kışlık Gömlek 135 TL
Erkek Triko Hırka 209 TL
Kadın Eşofman Altı 109 TL
Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL
Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL
Çocuk Kar Eldiveni 159 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.