Malatya’da istifalar ardı ardını kesmiyor O Başkan bakın kimi hedef aldı

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ’ın ardından Mehmet Kızıldaş da CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Veli Ağbaba, benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki duruşuma karşılık, intikamcı ve rövanşist bir tavırla yeniden CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı olmamı engellemek konusunda başarılı olmuştur” dedi.

“ARGUVAN HALKININ SİYASİ TERCİHLERİNİ YÖNLENDİRMEK, VELİ AĞBABA'NIN HADDİ DEĞİLDİR”

Yaptığı basın açıklamasında konuşan Kızıldaş,

“Ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğimi açıklamış, onun Türkiye’ye ve partiye yeniden başkan olmasını savunmuştum. Veli Ağbaba, partililik ahlak misyonuna aykırı biçimde, Sayın Kılıçdaroğlu'na olan kin ve nefretinin de etkisiyle, benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki duruşuma karşılık, intikamcı ve rövanşist bir tavırla yeniden CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı olmamı engellemek konusunda başarılı olmuştur. Ancak, Veli Ağbaba ve bireysel çıkarları dışında başka bir düşüncesi olmayan, Arguvan gibi bir derdi olmayan ekibinin bilmediği şey; Arguvan'ın, Veli Ağbaba'nın kişisel hırsı ve ilkel intikam duygularına kurban edilemeyecek kadar büyük, önemli ve değerli olduğudur. ‘Arguvan ve Arguvan Halkı, Veli Ağbaba'dan büyüktür’ demiyorum; çünkü bu dünyanın en saçma kıyaslaması olurdu. Arguvan ve Arguvan halkının siyasi tercihlerini yönlendirmek, Veli Ağbaba'nın haddi değildir, olamaz da. Arguvan, Arguvanlı Veli Ağbaba'nın iki dudağı arasına sığmaz. Veli Ağbaba Arguvan'ın kaderini belirleyemez. Arguvanlı, buna asla izin vermez”

şeklinde konuştu.

“SAYGIDEĞER HEMŞEHRİLERİMİZİN TERCİHİNDE ÖNE ÇIKTIK”

Önseçim ile vatandaşın değerlendirmesine göre aday seçilmesi gerektiğini savunduğunu söyleyen Kızıldaş bu isteğinin yerine getirilmediğini bildirerek,

“CHP Tüzüğü, aday belirleme sürecinde, üyelerle yapılan ön seçime büyük önem veren bir parti tüzüğüne sahiptir. Biz, parti tüzüğümüzün ve demokratik anlayışımızın gereği olarak her zaman için ön seçimi savunduk. Biz, Arguvan halkının demokratik tercihine olan inanç ve güvenimizle, ön seçim istedik, yapılmadı; anketlerde birinci sırada çıktık, görmezden gelindi; kamuoyu yoklamalarında açık ara siz saygıdeğer hemşehrilerimizin tercihinde öne çıktık. Ancak, tüm bu göstergelerin hiçbiri değerlendirilmedi”

dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİĞİMİ SİZLERİN BİLGİSİNE SUNUYORUM”

Yaptığı basın açıklaması ile bazı isimlerle birlikte CHP’den istifa ettiğini duyuran Mehmet Kızıldaş,

“Arguvanlı hemşehrilerimin geniş yelpazede yer alan temsilcileri, köy ve mahalle derneklerimizin değerli yöneticileri ve Arguvan sevdalısı değerli isimlerimizle yaptığımız istişari görüşmelerimizden aldığımız ortak kararımız ile uzun yıllar hizmet vermekten gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerin bilgisine sunuyorum”

şeklinde konuştu.

BAŞKA PARTİDEN ADAY OLABİLİR

Arguvan vatandaşının isteği doğrultusunda başka bir partiden aday olabileceğinin sinyallerini de veren Kızıldaş,

“Ama siz değerli hemşehrilerim devam diyorsanız başka bir partiden aday olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Arguvan'ı seviyoruz ama Arguvan'a ve Arguvan'ın saygıdeğer halkına hizmet etmeyi daha çok seviyoruz. Hangi makamda, hangi siyasi pozisyonda olursa olsun, hiç kimse bizi Arguvan'a hizmet yolunda çeviremeyecektir. Siyasi intikam projeleri, çirkin pazarlıklar ile kendilerine siyasi ikbal hazırlayanları bu andan itibaren muhatap bile kabul etmeyerek, yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfada da sadece Arguvan ve Arguvan'a hizmet olacak, Arguvan halkının refah ve mutluluğunu daha da büyütmek olacaktır. Arguvan halkının demokratik tercihlerine olan inanç ve güvenimi bir kez daha ifade ederek, 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımı vurguluyorum. 1 Nisan'dan itibaren, kaldığımız yerden değil, devam ettiğimiz yerden kesintisiz biçimde çalışacağımıza gönülden inanıyorum”

açıklamalarında bulundu.