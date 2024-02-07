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Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı

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Depremin derinden yaraladığı Adıyaman'da enkazlara balon ve karanfil bırakıldı.

Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı mask
Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı
Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı
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Çocuk Evleri Derneği üyeleri, 6 Şubat depreminin 1'inci yıl dönümünde, kent merkezinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği enkazlara balon ve karanfil bıraktı. Siyah ve beyaz balonlar ile karanfillerin bırakıldığı enkazda ölenler anıldı.

Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı

Depremi ve depremde hayatını kaybedenleri hiçbir şekilde unutmayacaklarını dile getirerek böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Çocuk Evleri Derneği Genel Başkanı Muhammed Delibaş, “Burası Zümrüt İnşaat Enkazı. Burası çoğu enkazdan bir tanesi, burada sadece 3 tane canlı çıktı, yüzden fazla kaybımız var bu enkazda. Sabah saat 6 gibi bu enkaza geldik. Enkazda sesimi duyan var mı diye bağırdık. O gün olduğu gibi tekrardan cevap alamadık. Uçan balonları enkaza astık, karanfiller bıraktık, oyuncaklar bıraktık enkaza. Sadece burada yitirdiğimiz canlar için değil, Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, yitirdiğimiz canlar için bu enkazda anma programı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Enkazlara balonlar ve karanfiller bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Şub 2024 - 12:16 Adiyaman- Bölge

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