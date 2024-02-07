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Lisede kız meselesi kanlı bitti

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Elazığ’da bir lisede, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile çıkan kavgada öğrenci yaralandı.

Lisede kız meselesi kanlı bitti mask
Lisede kız meselesi kanlı bitti
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Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre Ü.O. isimli öğrenci, kız meselesi yüzünden tartıştığı sınıf arkadaşı Y.C.’yi yanında getirdiği bıçakla yaraladı. Arkadaşlarının yaralandığını fark eden diğer öğrenciler, durumu önce öğretmenlerine ardından da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Lisede kız meselesi kanlı bitti

Arkadaşını bıçaklayan öğrenci Ü.O. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Lisede kız meselesi kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kız meselesi, Elazığ, elazığ kız meselesi

07 Şub 2024 - 12:09 Elaziğ- Bölge

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