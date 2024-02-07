Lisede kız meselesi kanlı bitti

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre Ü.O. isimli öğrenci, kız meselesi yüzünden tartıştığı sınıf arkadaşı Y.C.’yi yanında getirdiği bıçakla yaraladı. Arkadaşlarının yaralandığını fark eden diğer öğrenciler, durumu önce öğretmenlerine ardından da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arkadaşını bıçaklayan öğrenci Ü.O. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.