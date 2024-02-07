Kazada yaşlı adam yaralandı

Elazığ’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.H., 23 AAD 067 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı