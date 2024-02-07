- Bölge

Kazada yaşlı adam yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazada yaşlı adam yaralandı mask
Kazada yaşlı adam yaralandı
Kazada yaşlı adam yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazada yaşlı adam yaralandı

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.H., 23 AAD 067 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaşlı adam yaralandı

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kazada yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Malatya Caddesi, Elazığ, son dakika

07 Şub 2024 - 12:06 Elaziğ- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL