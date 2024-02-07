Bu defa mezarları gözyaşları suluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğmuştu. Depremlerden büyük ölçüde etkilenen Malatya’da bin 248 kişi hayatını kaybetti. ‘Asrın felaketi’ şeklinde nitelendirilen depremlerin seneidevriyesinde deprem mezarlıklarında yas ve gözyaşı hakim. Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret eden vatandaşların acıları depreşti. Vatandaşlar, depremin hayattan kopardığı yakınlarının mezarlarının baş ucunda, göz yaşlarına hakim olmadı.

“BU ACI İNSAN SADECE ÖLÜNCE BİTER”

Boğazı düğümlenerek deprem felaketini anlatan Metin Dönmez, “6 Şubat depreminde kardeşimi, eşini, 7 yaşındaki oğlu, 11 ve 15 yaşındaki kızı olmak üzere 5 kişiyi kaybettik. Deprem esnasında kendi çabalarımızla çıkardık, 4 çocuğu babayla beraber buraya getirdik, diğer çocuğu hastaneye götürdük. 1 gün sonra oda hayatını kaybetti. Telefonlarına ulaşılmadı, intranet de çalışmayınca anladım ki yıkıldı. İnşaatçıyım, binanın da sağlam olmadığını anlıyordum, kardeşim 1 yıl önce tutmuştu. ‘Bu bina çok sağlam değil burada oturmazsanız iyi olur’ dedim. ‘İzolasyonu yapılmış iş yerime yakın’ dedi. Acılar hiçbir zaman bitmez, ne yemek yerken nede çalışırken. Bu acı insan sadece ölünce biter” ifadelerini kullandı.

“ACIMIZ TAZELENDİ”

Yaşadığı kötü günleri hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Gül Dönmez, “5 mezar, acımız büyük unutulmuyor. 5 kişi toprağa verdik. Buraya geldik acımız tazelendi” şeklinde konuştu.

“BİR EVDE 4 KİŞİ ÖLDÜ”

Depreme Adıyaman’ın Çelikhan köyünde yakalanan vatandaş, “Köydeki evlerimizde bir tane bile sağlam kalmadı, Çelikhan Köyünün bütün vefat edenleri bu alanda. Bacanağım, baldızım, gelini ve torunu bir evde 4 kişi öldü. Aynı acıyı tekrar yaşıyoruz, hiç unutulacak bir acı değil” dedi.

“OĞLUM İLE EŞİM ÖLDÜ”

Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaş ise “İkinci depremde oğlum, ben ve eşim enkazın altında kaldık. Allah bizi kurtardı oğlum ile eşim öldü. Apartmanımızdan 27 cenaze çıktı, 8 kişi zor kurtuldu. 1 dizimden sakatım, Allah bir daha bu felaketi ülkemize, memleketimize ve İslam alemine göstermesin. Ölüm bizler için ama böyle felaketler insanı üzüyor. Bir yıl oldu ama bugün olmuş gibi geliyor” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı