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Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü mask
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
Malatya sanayi sitesinde blok çöktü
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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan sanayi sitesindeki 6 dükkanın bulunduğu blok çöktü. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi sitesi içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 dükkanın bulunduğu blok gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Yaralananın olmadığı olayda 6 iş yeri kullanılamaz hale gelirken enkaz altında kalan iş makinelerini çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya sanayi sitesinde blok çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Şub 2024 - 11:47 Malatya- Asayiş

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