Adıyaman dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Adıyaman’da:

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Kâhta ilçesine bağlı Lilan, Cumhuriyet, Belin, Göçeri, Güdülge, Karamağara, Oluklu, Sarıtepe, Doğantepe, Akçakent, Yeşilkaya, Çamlıca, Damüstü, Eskitaş, Hamzalar, Dardoğan, Esentepe, Yenikuşak, Karataş, Dikenli, Hüseyinli, Sofyan, Hasköy Köyleri ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşteriler ve Mehmet Can GES, Hilal GES bölgelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi, Piri Reis Caddesi, Abdul Musa Caddesi ile 2574, 2573, 2571, 25130, 2580, 2575, 2633, 2632, 2605, 26137, 2571, 26125, 26134, 2632, 2580, 2569, 2576, 25149, 2582, 26141, 26142, 26143 No’lu sokaklar ve Menderes İlköğretim Okulu bölgelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi İbrahim Tuğsuz Sokak ve 1014 No’lu Sokaklara” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.