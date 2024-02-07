Maraş'ta yaşayanların dikkatine

AKEDAŞ Kahramanmaraş'ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kahramanmaraş'ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 06.00 ila 08.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Eyüp Sultan ve Sümer Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilerin bir kısmına,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Bir Kısmına,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Şadalak Mevkii,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Kumarlı, Gökahmetli, Kıyıklı, Bektaşlı Mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.