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Maraş'ta yaşayanların dikkatine

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş'ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş'ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş'ta yaşayanların dikkatine mask
Maraş'ta yaşayanların dikkatine
Maraş'ta yaşayanların dikkatine
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AKEDAŞ Kahramanmaraş'ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kahramanmaraş'ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

Maraş'ta yaşayanların dikkatine

“Bugün 06.00 ila 08.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Eyüp Sultan ve Sümer Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilerin bir kısmına,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Bir Kısmına,

Maraş'ta yaşayanların dikkatine

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Şadalak Mevkii,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Kumarlı, Gökahmetli, Kıyıklı, Bektaşlı Mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş'ta yaşayanların dikkatine

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07 Şub 2024 - 10:58 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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