Dikkat Niğde'de 4 ilçe etkilenecek

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü, Cumhuriyet Mevkii’ne,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşlama Köyü’ne,

Yarın 10.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü, Narköy Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ballık Mahallesi, Başmakçı Köyü; Küme1, Küme2, Küme3 Mevkiilerine, Çövek Mahallesi; Karaağaç Mevkii, Hacıbekirli Köyü; Küme1, Küme2 Mevkiilerine, Kemalpaşa Mahallesi, Porsuk Köyü; Küme1 Mevkii, Şeyhömerli Köyü; Küme3 Mevkii, Tekneçukur Köyü, Yeniyıldız Köyü; Atatürk Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Kurtuluş Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.