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Kayseri dikkat! Tek tek açıklandı

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KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı

Kayseri dikkat! Tek tek açıklandı mask
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KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas / Develi / Tomarza ilçelerine bağlı Çömlekçi, Kabaklı, Çaylıca, İncili, Pusatlı, Cücün, Akdere, Çukurağaç, Yeşilbağ, Kömür, Kuşcağız, Şiraz, Gülveren, Süleymanlı, Alaybeyli, Yeni, Millidere, Çöten, Ayvazhacı, Yavuzselim, İncesu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık, Erenköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 14.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı İncesu Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Beserek, Çukuryurt, Hayriye, Kavakköy, Malakköy, Kaynar mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’ne,

Yarın 12.30 ila 13.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Altıkesek, Halitbeyören mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık, Alsancak mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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07 Şub 2024 - 10:51 Kayseri- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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