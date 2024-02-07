Dikkat Diyarbakır'da saatler sürecek kesinti alarmı

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Kabahıdır, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, Şirinevler, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Tevekli, Güzelyurt, Gülerce, Bereketli, Hançerli, Karpuzlu, Yukarıkarpuzlu, Karşıbağlar, Yakacık, Kömürtaş, Özbilek, Çayırdere, Kesentaş, Yolbulan, Dağarası, Salihli, Aşağıbitikçi, Yukarıbitikçi, İncehıdır, Kavaklı, Giraylar, Akçoban, Yeşilova bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı, Başhan, Gedikbaşı, Pınarbaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Çukurelma, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Anıl, Belen, Dereli, Merkez, Veziri bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Mutluca, Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu, Talaytepe, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Fırat, Peyas, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe, Yayvan, Yazıköy, Şaklat bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Başbuğ, Karaorman, Yayık bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Camikebir bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Karaorman, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Fabrika, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Elidolu, Sivritepe, Yukarı Nasırlar, Talaytepe, Üçkuyu, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.