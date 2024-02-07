- Sağlık

7 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

BURCU KİĞILI ECZANESİ - BATTALGAZİ

İNÖNÜ CADDESİ, ŞAMPİYON ARÇELİK KARŞISI, NO:19

24 SAAT AÇIK

YENİ ÇARE ECZANESİ – BATTALGAZİ

ÇÖŞNÜK MAHALLESİ, BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANI

24 SAAT AÇIK

İZCİ ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÖZALPER MAHALLESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI, NO: 15/B, (MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI, ÜST GEÇİT YANI)

24 SAAT AÇIK!

MELİKE ECZANESİ - YEŞİLYURT

FAHRİ KAYAHAN BULVARI, ÇARŞI MARKET KARŞISI, MİGROS YANI

24 SAAT AÇIK”

 

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07 Şub 2024 - 10:03 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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