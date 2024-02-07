7 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
7 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
BURCU KİĞILI ECZANESİ - BATTALGAZİ
İNÖNÜ CADDESİ, ŞAMPİYON ARÇELİK KARŞISI, NO:19
24 SAAT AÇIK
YENİ ÇARE ECZANESİ – BATTALGAZİ
ÇÖŞNÜK MAHALLESİ, BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YANI
24 SAAT AÇIK
İZCİ ECZANESİ - YEŞİLYURT
ÖZALPER MAHALLESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI, NO: 15/B, (MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI, ÜST GEÇİT YANI)
24 SAAT AÇIK!
MELİKE ECZANESİ - YEŞİLYURT
FAHRİ KAYAHAN BULVARI, ÇARŞI MARKET KARŞISI, MİGROS YANI
24 SAAT AÇIK”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.