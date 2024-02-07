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Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi Pütürge Yazıhan dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Yeşilyurt Akçadağ Battalgazi Pütürge Yazıhan dikkat mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, İskender, Kaynarca, İlyas mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy, Orduzu, Bulgurlu, Yarımcahan mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Bahçelievler, Sinanlı, Balaban, Eğribük, Tecirli, Dedekargın, Tabanözü mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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07 Şub 2024 - 09:55 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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