Malatya’da güneşli havalar devam edecek mi?

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Yarın, 8 Şubat Perşembe gününün ise yağışlı geçeceği, bazı ilçelerde yağışın karla karışık yağmur şeklinde olacağı açıklandı. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.