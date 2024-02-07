07 Şub 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI YAYINLANDI

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MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI 1. B...

TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI YAYINLANDI mask
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MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

1. BÖLÜM  -   OTUZ (30) YIL SÜRELİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ NİTELİKLİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ 

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

CİNSİ

 FİİLİ DURUMU

İMAR DURUMU

İLK YIL İRTİFAK HAKKI  BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ 

 

BATTALGAZİ

FIRINCI

145

8

3.255,54

3.255,54

HAM TOPRAK

BOŞ

İMARSIZ

36.000,00

10.800,00

15.02.2024

09:00

 

2. BÖLÜM  -  SATIŞI YAPILACAK ARACIN

MARKASI

CİNSİ

TİPİ

TİCARİ ADI

MOTOR / ŞASE NO

MODELİ / RENGİ

FİİLİ DURUMU

YAKIT CİNSİ

BULUNDUĞU YER

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

TOFAŞ-FIAT

OTOMOBİL

5 KAPILI

KARTAL

131A10160316370 / GTOFAS131AF10337931

1988 / SİYAH

Tamir ile kullanılabilir

BENZİNLİ

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

75.000,00

7.500,00

15.02.2024

09:15

 

FIAT

OTOBÜS

OTOYOL NM 23

 

804005230528744 / 113454

1991 / YEŞİL

Tamir ile kullanılabilir

DİZEL

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

160.000,00

16.000,00

15.02.2024

09:30

 

CHEVROLET

OTOMOBİL (AA SEDAN)

KLAS

AVEO SEDAN 1,4 16V SE

F14D4082007KA / KL1SF69W9BB276207

2012 / BEYAZ

Tamir ile kullanılabilir

BENZİNLİ

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

360.000,00

36.000,00

15.02.2024

09:45

 

TOFAŞ-FIAT

OTOMOBİL (AA SEDAN)

DOĞAN SLX  4 KAPILI S

DOĞAN 1,6 SLX

131F30166453299 / NM4131B0001165605

1998 / MAVİ (SAFİR)

Tamir ile kullanılabilir

BENZİNLİ

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

100.000,00

10.000,00

15.02.2024

10:00

 

FIAT

ÖZEL AMAÇLI (HASTA NAKİL AMBULANSI)

250

DUCATO

F1CE0481D0822012 / ZFA25000001487978

2009 / BEYAZ

Tamir ile kullanılabilir

DİZEL

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

250.000,00

25.000,00

15.02.2024

10:15

 

FIAT

ÖZEL AMAÇLI (HASTA NAKİL AMBULANSI)

250

DUCATO 4X4

F1AE0481D0799515 / ZFA25000001487365

2009 / BEYAZ

Tamir ile kullanılabilir

DİZEL

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

280.000,00

28.000,00

15.02.2024

10:30

 

RENAULT

OTOMOBİL

LAGUNA 2.0 RXT 16V

 

F4RC012725 / VF1B56P6522963720

2001 / GRİ

Tamir ile kullanılabilir

BENZİNLİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

180.000,00

18.000,00

15.02.2024

10:45

 

HYUNDAI

OTOMOBİL

 

ACCENT 1.3

G4EAY897461 / KMHCG41FPIU147457

2001 / BEYAZ

Tamir ile kullanılabilir

BENZİNLİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

210.000,00

21.000,00

15.02.2024

11:00

 

1- a) 1. Bölümde belirtilen taşınmazın, imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal ve kültürel vb. sabit ve kalıcı tesis yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ilanda belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. Kat Konferans Salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır. 
b) 2. Bölümde nitelikleri belirtilen taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. Kat Konferans Salonunda toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı yatırmaları (Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,       

d) Gereçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretlerini vermeleri, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamelerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce vermeleri gerekmektedir. 

e) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye' de adresini göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin  tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları  gerekmektedir.

3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olmak kaydıyla yukarıda belirtilen begelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

4- a) Taşınmazın irtifak hakkı ihalesi sonucu alıcısına, ön izin verilmesinin talep edilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde ve fiili kullanım olmaksızın, imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesini teminen yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ek-12 Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir. Ön izin verilen gerçek ve tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin bedeli peşin tahsil edilecek olup, ön izinle verilecek hükümler şartnamesinde görülebilir.

b) Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.

5- Araçların satış bedeli üzerinden KDV alınacaktır.  Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle ihaleye çıkartılmıştır. Araçların bulunduğu yerden çıkartılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup ihale sonrası araçla ilgili olarak İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda İdare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.

6- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

7- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde bitmemesi durumunda takip eden ihaleler kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

İ L A N    O L U N U R

TÜRKİYE DAHİLİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR  - Ayrıca Müdürlüğümüzün https://malatya.csb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0422 371 12 17  DAHİLİ  416

 
 

# ILN01976350, ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01976350

07 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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