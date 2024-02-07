TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI YAYINLANDI

2- İhalelere iştirak etmek isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmaları (Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gereçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretlerini vermeleri, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamelerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

e) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye' de adresini göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.