TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ  VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI YAYINLANDI

MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
1. BÖLÜM - OTUZ (30) YIL SÜRELİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ NİTELİKLİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
CİNSİ
FİİLİ DURUMU
İMAR DURUMU
İLK YIL İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
BATTALGAZİ
FIRINCI
145
8
3.255,54
3.255,54
HAM TOPRAK
BOŞ
İMARSIZ
36.000,00
10.800,00
15.02.2024
09:00
2. BÖLÜM - SATIŞI YAPILACAK ARACIN
MARKASI
CİNSİ
TİPİ
TİCARİ ADI
MOTOR / ŞASE NO
MODELİ / RENGİ
FİİLİ DURUMU
YAKIT CİNSİ
BULUNDUĞU YER
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
TOFAŞ-FIAT
OTOMOBİL
5 KAPILI
KARTAL
131A10160316370 / GTOFAS131AF10337931
1988 / SİYAH
Tamir ile kullanılabilir
BENZİNLİ
Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
75.000,00
7.500,00
15.02.2024
09:15
FIAT
OTOBÜS
OTOYOL NM 23
804005230528744 / 113454
1991 / YEŞİL
Tamir ile kullanılabilir
DİZEL
Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
160.000,00
16.000,00
15.02.2024
09:30
CHEVROLET
OTOMOBİL (AA SEDAN)
KLAS
AVEO SEDAN 1,4 16V SE
F14D4082007KA / KL1SF69W9BB276207
2012 / BEYAZ
Tamir ile kullanılabilir
BENZİNLİ
Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
360.000,00
36.000,00
15.02.2024
09:45
TOFAŞ-FIAT
OTOMOBİL (AA SEDAN)
DOĞAN SLX 4 KAPILI S
DOĞAN 1,6 SLX
131F30166453299 / NM4131B0001165605
1998 / MAVİ (SAFİR)
Tamir ile kullanılabilir
BENZİNLİ
Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
100.000,00
10.000,00
15.02.2024
10:00
FIAT
ÖZEL AMAÇLI (HASTA NAKİL AMBULANSI)
250
DUCATO
F1CE0481D0822012 / ZFA25000001487978
2009 / BEYAZ
Tamir ile kullanılabilir
DİZEL
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
250.000,00
25.000,00
15.02.2024
10:15
FIAT
ÖZEL AMAÇLI (HASTA NAKİL AMBULANSI)
250
DUCATO 4X4
F1AE0481D0799515 / ZFA25000001487365
2009 / BEYAZ
Tamir ile kullanılabilir
DİZEL
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
280.000,00
28.000,00
15.02.2024
10:30
RENAULT
OTOMOBİL
LAGUNA 2.0 RXT 16V
F4RC012725 / VF1B56P6522963720
2001 / GRİ
Tamir ile kullanılabilir
BENZİNLİ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
180.000,00
18.000,00
15.02.2024
10:45
HYUNDAI
OTOMOBİL
ACCENT 1.3
G4EAY897461 / KMHCG41FPIU147457
2001 / BEYAZ
Tamir ile kullanılabilir
BENZİNLİ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
210.000,00
21.000,00
15.02.2024
11:00
1- a) 1. Bölümde belirtilen taşınmazın, imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal ve kültürel vb. sabit ve kalıcı tesis yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ilanda belirtilen tahmin edilen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. Kat Konferans Salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gereçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretlerini vermeleri, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamelerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce vermeleri gerekmektedir.
e) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye' de adresini göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olmak kaydıyla yukarıda belirtilen begelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
4- a) Taşınmazın irtifak hakkı ihalesi sonucu alıcısına, ön izin verilmesinin talep edilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde ve fiili kullanım olmaksızın, imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesini teminen yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ek-12 Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir. Ön izin verilen gerçek ve tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin bedeli peşin tahsil edilecek olup, ön izinle verilecek hükümler şartnamesinde görülebilir.
b) Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.
5- Araçların satış bedeli üzerinden KDV alınacaktır. Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle ihaleye çıkartılmıştır. Araçların bulunduğu yerden çıkartılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup ihale sonrası araçla ilgili olarak İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda İdare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
6- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
7- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde bitmemesi durumunda takip eden ihaleler kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
İ L A N O L U N U R
TÜRKİYE DAHİLİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR - Ayrıca Müdürlüğümüzün https://malatya.csb.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0422 371 12 17 DAHİLİ 416
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.