Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya’da deprem

Malatya’da deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre saat 10.58’de Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölge halkı tarafından da hissedilirken, AFAD meydana gelen depremin yerin 6.86 kilometre altında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19114813/6-subatin-yil-donumunde-malatyada-deprem



İl koordinasyon toplantısı 4.17'de toplandı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sabah saat 04.17’de Afet İl Koordinasyon Merkezi toplandı. Toplantıya Başkanlık eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu afette Malatya’nın en çok mağdur olan illerden bir tanesi olduğunu dile getirdi. Malatya’nın bina kaybı açısından 2.sırada yer aldığını belirten Yazıcı, “Özellikle 2. depremin Malatya’yı vurmuş olması, 2. depremde çok sayıda binamızın yıkılması ve vefatlar hepimizi derinden üzdü” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19112644/il-koordinasyon-toplantisi-417de-toplandi



Depreme Malatya’da yakalanan Bakan Ersoy’un ilk durağı deprem şehitliği oldu

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından koordinatör bakan olarak Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerini mezarlarını ziyaret etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19113911/depreme-malatyada-yakalanan-bakan-ersoyun-ilk-duragi-deprem-sehitligi-oldu



“Adalet 6 Şubat Hakimbey 4.17”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindekiler, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği Trend Garden Residence ve Hakimbey Apartmanı’nın önüne karanfil bırakarak, dua ettiler. “Adalet 6 Şubat Hakimbey 4.17” yazısının yazıldığı Hakimbey Apartmanının önünde konuşarak, bu tür acıların tekrar yaşanmamasını dileyen Vali Ersin Yazıcı, “Hepimizin başı sağ olsun, hepimize büyük geçmiş olsun” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19112655/adalet-6-subat-hakimbey-417



Ailelerini bırakıp enkazlara koştular “O psikolojiden çıkmamız kolay olmayacak”

Ülkeyi yasa boğan ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından eşini, çocuklarını ve ailesini bir yana bırakarak enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için seferber olan kahraman itfaiyeciler gördükleri acı manzaraları unutamıyor. Gece gündüz, canla başla çalışan kahraman itfaiyeciler yaklaşık 600 kişiyi enkaz altından kurtardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19119359/ailelerini-birakip-enkazlara-kostular-o-psikolojiden-cikmamiz-kolay-olmayacak



Malatya’da depremin olduğu 04.17 ‘de okulların ışıkları şehri aydınlattı

6 Şubat 2023 depreminin ilkinin yaşandığı saat olan 04.17’yi unutturmamak adına aynı saatte Malatya'daki tüm okulların ışıkları yakıldı. Depremi unutturmamak ve hayatını kaybeden deprem şehitlerini hatırlamak adına yapılan bu anlamlı etkinlik Malatya’yı aydınlattı. Etkinliğin yapıldığı okullardan bazıları 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu, Abdulkadir Eriş İlkokulu ve Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19119013/malatyada-depremin-oldugu-0417-de-okullarin-isiklari-sehri-aydinlatti



Deprem uzmanları Malatya'daydı Bakın neler konuşuldu?

Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda “6 Şubat Depremleri Anma Konferansı” gerçekleştirildi. Burada bir sunum yapan Prof. Dr. Naci Görür, Belediye Başkanlarına seslenerek, deprem dirençli bir Malatya inşa etmeleri gerektiğini söyledi. Görür, “Bir Belediye Başkanının deprem birikimi ve deprem kültürü yoksa Malatya'yı asla deprem dirençli yapamazsınız” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19121588/deprem-uzmanlari-malatyadaydi-bakin-neler-konusuldu



5.0 üzeri 4 adet 4.0 üzeri 20 adet 6.0 büyüklüğünde 1 adet deprem oldu Malatya o gün beşik gibiydi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ikiz depremlerinin yaşandığı gün, başta Kahramanmaraş, daha sonra ise Malatya tam anlamıyla beşik gibiydi. Diğer şehirler de aynı şekildeydi ancak istatistikler bu iki şehrin sürekli sallandığını ortaya koydu. İşte o gün Malatya’da yaşanan tüm sarsıcı depremler büyüklükleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19122675/50-uzeri-4-adet-40-uzeri-20-adet-60-buyuklugunde-1-adet-deprem-oldu-malatya-o-gun-besik-gibiydi