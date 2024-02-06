Malatya 2010 yılına geri döndü Kayısı kentin nüfusuna deprem etkisi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı o günün üzerinden bir yıl geçti. Şehrin nüfusu ise depremin ardından inanılmaz bir düşüş yaşadı. Öyle ki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Malatya nüfus artış hızının en çok düştüğü illerden biri oldu. Peki, Malatya’nın güncel nüfusu ne? Depremden sonra nüfus kaç kişi eksildi? Deprem bölgesinde nüfus kaç oldu?

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 655 BİN 924 KİŞİ OLDU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

DEPREM BÖLGESİNDE NÜFUS DÜŞTÜ

Öte yandan Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgesindeki nüfus düşüşü dikkat çekti. Malatya özelinde ise binlere tekabül eden bir düşüş görüldü. İşte deprem bölgesindeki durum:

Kahramanmaraş’ta 2022 yılında 1 milyar 177 milyon 436 olan nüfus, 2023’te 1 milyar 116 milyon 618’e düştü.

Hatay’da 1 milyar 686 milyon 43 olan nüfus, 2023’te 1 milyar 544 milyon 640’a düştü.

Adıyaman’da 2022 yılında 635 bin 169 olan nüfus, 2023 yılında 604 bin 978’e düştü.

İŞTE MALATYA’DA NÜFUSUN DURUMU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya nüfusunda ciddi bir düşüş oldu. 2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725’e düştü. Yani şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. En son 2010 yılında Malatya bu nüfusa sahipti.

YILLARA GÖRE MALATYA NÜFUSU

2000 yılında 685 bin 533

2001 yılında 691 bin 399

2002 yılında 696 bin 387

2003 yılında 701 bin 155

2004 yılında 706 bin 222

2005 yılında 711 bin 496

2006 yılında 716 bin 879

2007 yılında 722 bin 65

2008 yılında 733 bin 789

2009 yılında 736 bin 884

2010 yılında 740 bin 643

2011 yılında 757 bin 930

2012 yılında 762 bin 366

2013 yılında 762 bin 538

2014 yılında 769 bin 544

2015 yılında 772 bin 904

2016 yılında 781 bin 305

2017 yılında 786 bin 676

2018 yılında 797 bin 36

2019 yılında 800 bin 165

2020 yılında 806 bin 156

2021 yılında 808 bin 692

2022 yılında 812 bin 580

2023 yılında 742 bin 725