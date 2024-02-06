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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde fotoğraf sergisi düzenlendi

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Elazığ Valiliği'nin koordinasyonuyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremleri konulu bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde fotoğraf sergisi düzenlendi mask
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Elazığ Valiliği'nin koordinasyonuyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremleri konulu bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde fotoğraf sergisi düzenlendi

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sergide, başta AFAD olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim ve İtfaiye müdürlükleri ile 112 Sağlık, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinin 11 ilde çektiği fotoğraflar sergilendi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde fotoğraf sergisi düzenlendi

Sergi, Elazığ'ın il protokolü ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu etkinlikle, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle afetlere karşı farkındalık oluşturulması ve deprem sonrası yaşananların hatırlanması amaçlandı. Sergi, bölgedeki halkın ve yetkililerin bir araya gelerek birlik ve dayanışma ruhunu canlandırdığı önemli bir etkinlik oldu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde fotoğraf sergisi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Şub 2024 - 23:32 - Gündem

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