Jeoloji mühendisinden uyarı: Yüksek katlı binalar değil, tek katlı evler daha güvenli!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yüksek katlı binaların güvenilirliği konusunda Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik tarafından yapılan eleştiriler gündeme oturdu.

Depremin ardından binlerce can kaybının yaşandığı felakette, uzmanlar tarafından çok katlı betonarme yapıların riskleri konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, tek katlı ve ahşap evlerin daha güvenli olduğunu vurgulayarak, yüksek katlı bina yapımını eleştirdi. Çelik,

"6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük felaketten sonra defalarca uyarmamıza rağmen halen yüksek katlı binalar yapılmaya devam ediliyor. Evler yüksek ve betondan yapıldığı için depremde can ve mal kaybı oldukça yüksek oldu. Vatandaşlarımıza tavsiyem evleriniz her zaman tek ya da 2 katlı olsun. Ahşaptan yapılan evlerde can kaybı yaşanmıyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızı yüksek katlı yapılar konusunda uyarıyoruz"

şeklinde konuştu.

Çelik'in uyarıları, deprem sonrası bina yapımlarının ve alınması gereken önlemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür uyarılar, gelecekte yaşanabilecek felaketlerin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı