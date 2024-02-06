Depremde hayatını kaybedenler için zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildi

Hatay'da geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için duygu dolu bir etkinlik düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında, depremde yaşamını yitiren vatandaşların anısına zeytin ağaçları dikildi.

Antakya ilçesi EXPO alanında düzenlenen etkinlikte, hayatını kaybeden vatandaşların isimlerine ithafen zeytin ağaçları dikildi. Programa katılan vatandaşlar, sevdiklerinin isimlerini kağıtlara yazarak duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay'ın ilçelerine 25 bin zeytin ağacının dikileceği projede, depremde kaybettikleri yakınlarını anmak isteyenlerin katılımıyla birlikte ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, zeytin ağaçlarının sağlık açısından faydalı ve uzun ömürlü olduğunu vurgulayarak,

"Depremde hayatını kaybeden canlarımız için bir şeyler yapalım istedik. Onların anısını yaşatmak ve aynı zamanda yaşayan yakınlarına bir hatıra bırakmak amacıyla bu projeyi başlattık. Ağaçlarımızın meyveleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi planlıyoruz. Bu ağaçlar, onların adına birer yaşayan anı olacak"

dedi.

Depremde torununu ve kuzenlerini kaybeden Fatma Kılıç, ağaç dikimi sırasında duygusal anlar yaşadığını belirterek,

"Torunum için ağaç diktik. Onun adına bir anı olacak bu ağaç. Yarın meyve verip hayır işlerine vesile olacak. Yüreğimde biraz olsun huzur buldum"

ifadelerini kullandı.

Hayatta hiçbir yakını kalmayan aileler için de ağaç dikimi gerçekleştirildiğini dile getiren Ayla Abuzer ise,

"Kızımın arkadaşları depremde hayatını kaybetti. Onların anısına ağaç diktik. Başkanımız da bizimle birlikte ağaç dikti. İnşallah bu fidanlar büyüyüp onların gençliğini simgeleyecek"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı