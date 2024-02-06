Depremin yıl dönümünde köy köy gezerek ekmek dağıttı

Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan İslam Geçirgen, geçtiğimiz yıl 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde duyarlı bir adım attı.
Geçirgen, acıyı unutmamak ve hayatını kaybedenlerin anısına bir iyilik yapmak amacıyla aracını ekmekle doldurup karlı yolları aşarak köy köy gezip evlere ekmek dağıttı.
Depremin yaralarını sarmak ve hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için böyle bir adım attığını belirten İslam Geçirgen,
"Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli 11 ilde asrın felaketi yaşandı. 11 il yıkılırken, 50 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. Onlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Biz de bu acıların bir daha yaşanmaması için ve ölenlerin hayrına köy köy gezerek ekmekler dağıttık"
şeklinde konuştu.
İslam Geçirgen'in duyarlı hareketi, depremin yıl dönümünde toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.