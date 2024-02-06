Okul bahçesinde cinayet: Baba ve oğul tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, çocuğunu almak için okulun bahçesine gelen Murat Tosun adlı kişi, bir baba ve oğlunun bıçaklı saldırısına maruz kaldı ve hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde gerçekleşti.

Murat Tosun, çocuğunu almaya geldiği okul bahçesinde iki kişinin saldırısına uğradı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı halde yerde kalan Tosun, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak bu sabah yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu belirledi.

Zanlılar, olayın ardından kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen baba ve oğul, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu ve olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı