101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Kocaeli ile birlikte 4 ilde yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı