5.0 üzeri 4 adet 4.0 üzeri 20 adet 6.0 büyüklüğünde 1 adet deprem oldu Malatya o gün beşik gibiydi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ikiz depremlerinin yaşandığı gün, başta Kahramanmaraş, daha sonra ise Malatya tam anlamıyla beşik gibiydi. Diğer şehirler de aynı şekildeydi ancak istatistikler bu iki şehrin sürekli sallandığını ortaya koydu. İşte o gün Malatya’da yaşanan tüm sarsıcı depremler büyüklükleri…

6 ŞUBAT’TA MALATYA’DA KAÇ DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ikiz depremlerinin yaşandığı gün Malatya’da kaç deprem yaşandı? BUSABAH Medya’nın Kandilli Rasathanesi’nden tek tek derlediği bilgilere göre, o gün burada yaşanan tüm sarsıcı depremler şöyleydi:

DOĞANŞEHİR’DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, o gün saat 05.06’da Doğanşehir Erkenek merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 6.6 kilometre derinlikteydi.

KAMIŞTAŞ’TA 4.9

O gün saat 06.45’te ise Malatya Kamıştaş merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.7 kilometre olarak bildirildi.

DERİNLİĞİ 1.5 KİLOMETREYDİ

Yine saat 06.45’te Malatya Tanışık merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ve onun derinliği sadece 1.5 kilometreydi.

SAAT 07.18’DE 5.1

6 Şubat 2023 günü saatler 07.18’i gösterdiğinde Malatya Gümüluşağı merkezli 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 6.5 kilometreydi.

DOĞANŞEHİR SIK SIK SALLANDI

Aynı gün saat 08.01’de Malatya Doğanşehir merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Karanlıkdere’de olan deprem 15.5 kilometre derinlikteydi.

09.48’de ise Doğanşehir Reşadiye merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Derinliği 12 kilometreydi.

Doğanşehir’de saat 10.41’de Hudutköy merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği ise 3.6 kilometreydi.

KALE DE SALLANDI

O gün saatler 12.43’ü gösterdiğinde Malatya’nın Kale ilçesinde Çanakcı merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 8.9 kilometreydi.

YEŞİLYURT’DA DEPREM

6 Şubat 2023 günü saatler 13.12’yi gösterdiğinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Salkonak merkezli 4.2 büyüklüğünde ve 5.3 kilometre derinlikte bir deprem daha yaşandı.

ÖĞLEDEN SONRAKİ DEPREMDE MALATYA BEŞİK GİBİ OLDU

Kahramanmaraş merkezli saat 13.24’te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra Malatya daha da hareketlendi.

DOĞANŞEHİR’DE 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

O depremden hemen sonra Malatya Doğanşehir merkezli 6.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 13.35’te yaşanan deprem, Çavuşlu merkezliydi ve 9.1 kilometre derinlikteydi.

DURULDU’DA 5.8’LİK DEPREM

Hemen sonrasında saat 13.51’i gösterdiğinde Malatya Duruldu merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem 7.5 kilometre derinlikteydi.

3.9’LUK 2 DEPREM

Artarda yaşanan Malatya depremlerine Karagöz merkezli saat 13.55’te yaşanan 3.9 büyüklüğündeki bir deprem daha eklendi. Bu sarsıntı 6.4 kilometre derinlikteydi.

Saat 14.20’de Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem de oldu. Polat merkezli bu deprem 12 kilometre derinlikteydi.

MALATYA BEŞİK GİBİ SALLANMAYA DEVAM ETTİ

Saat 14.44’te ise Malatya Duruldu merkezli 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Deprem 4.5 kilometre derinlikteydi.

Aynı gün Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat merkezli 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Derinliği 5 kilometreydi.

BU DEFA GÜNDÜZBEY SALLANDI

6 Şubat günü saat 15.34’te 4.8 büyüklüğünde sarsıcı bir deprem yaşandı. Yeşilyurt Gündüzbey merkezli sarsıntı 4.2 kilometre derinlikteydi.

Aynı gün saat 17.20’de Yeşilyurt Seyituşağı merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Derinliği 3.4 kilometreydi.

DOĞANŞEHİR’DE 4.2 DAHA

Saatler 17.41’i gösterdiğinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Çavuşlu merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem de oldu. Bu sarsıntının derinliği 5.5 kilometreydi.

AKÇADAĞ’DA 5.2’LİK DEPREM

6 Şubat günü saatler 18.14’ü gösterdiğinde Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kayadibi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 22 kilometreydi.

YEŞİLYURT’TA DERİNLİĞİ 1 KİLOMETRE OLAN 5.5 DEPREMİ

O gün saat 18.33’ü gösterdiğinde Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği sadece 1 kilometreydi.

4 VE ÜZERİ DEPREMLER DEVAM ETTİ

Saat 20.46’da Doğanşehir Dedeyazı merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem 7.1 kilometre derinlikteydi.

Malatya Uluköy merkezli saat 21.17’de meydana gelen deprem ise 4.2 büyüklüğündeydi. Derinliği 7.3 kilometre olarak bildirildi.

Yeşilyurt ilçesi Görgü merkezli saat 21.48’de yaşanan diğer deprem 4.2 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikteydi.

21.53’de Doğanşehir’de 3.5 büyüklüğünde, 2 kilometre derinlikte bir sarsıntı gerçekleşti.

21.55’te Yeşilyurt Yalınkaya merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

22.37’de Doğanşehir Çavuşlu merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

GECE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Gece saatlerinde 22.40’ta ise Yeşilyurt Yalınkaya merkezli 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Depremin derinliği sadece 1.8 kilometreydi.

Saat 22.43’te ise Doğanşehir Çavuşlu merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yine Doğanşehir Çavuşlu’da saat 23.08’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. 5 kilometre derinlikteydi.

PÜTÜRGE’DE DEPREM

Saatler 23.23’ü gösterdiğinde Pütürge Karşıyaka merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 5 kilometreydi.

Saat 23.28’de Yeşilyurt’ta 3.3; 23.35’te Doğanşehir’de de 3.3 büyüklüğünde depremler oldu.