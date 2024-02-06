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Thomas Meunier, Trabzon'da

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Trabzonspor, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen savunma oyuncusu Thomas Meunier'le anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Thomas Meunier, Trabzon'da mask
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Trabzonspor, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen savunma oyuncusu Thomas Meunier'le anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Thomas Meunier, Trabzon'da

Trabzonspor'un ara transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına vardığı Thomas Meunier, saat 19.30 sıralarında Trabzon'a getirildi. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meunier, Trabzonspor taraftarlarına teşekkür etti. Kulüp ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Meunier, hocasıyla videolu bir görüşme yaparak projeleri hakkında bilgi aldığını ve bu projelerin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Meunier, daha önce Süper Lig maçlarını takip etme fırsatı bulduğunu ve Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğunu bildiğini belirtti.

Thomas Meunier, Trabzon'da

Belçikalı futbolcu, Trabzonspor'un aradığı profil ve liderlik özelliklerine uygun olduğunu düşündüğü için Türkiye'yi ve Trabzonspor'u tercih ettiğini söyledi. Taraftarların sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçen Meunier'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Thomas Meunier, Trabzonspor, transfer, maç, spor

06 Şub 2024 - 21:27 - Spor

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