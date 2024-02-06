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Donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı

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Kars'ın Susuz ilçesinde yaşanan kar ve tipi nedeniyle hayatı olumsuz etkileyen bir olayda, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı.

Donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı mask
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Kars'ın Susuz ilçesinde yaşanan kar ve tipi nedeniyle hayatı olumsuz etkileyen bir olayda, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı.

Susuz'dan Yaylacık köyüne araçlarıyla seyahat eden 3 kişinin araçları kar yağışı ve tipi nedeniyle kayarak kara saplandı. Mahsur kalan ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine AFAD ve UMKE ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı

Ekipler, aracı kara saplanmış olan ve donmak üzere olan 1'i kadın 3 kişiyi kurtardı ve araçlarından çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Susuz ilçesinde halen kar ve tipinin etkili olduğu bilgisi verildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin hızlı müdahalesi ile vatandaşların can güvenliği sağlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Şub 2024 - 21:25 - Gündem

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