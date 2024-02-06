Bakan Ersoy’dan çarşı esnafının ısınma problemine neşter

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Esnaflar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulundu. Ersoy kış aylarına girmemizle konteyner çarşılarda oluşan ısınma problemine çözüm olarak klima taktırılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok iş yeri yıkıldı. Depremde iş yeri yıkılan esnaflar geçici ticaret alanlarına taşınırken 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Esnaflar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulundu.

Malatya’da ve 10 ilde hayatı durduran ve birçok kişiyi de hayattan koparan depremin üstünden bir yıl geçti. Depremde iş yerleri yıkılan esnaflar konteyner çarşılara taşındı. Bu çarşılardan birisi de Ankara Esnaflar Çarşısı oldu. Depremin yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malatya’daki Ankara Esnaflar Çarşısı’nı ziyaret etti.

KONTEYNER ÇARŞILARA KLİMA TAKTIRILACAK

Birçok insanın hayatını kaybettiği, birçok kişinin ise evsiz kaldığı depremde esnaflar da iş yerini kaybetti. İş yerini kaybeden esnaflar geçici konteyner çarşılara taşındı. Malatya’da birçok alanda kurulan geçici konteyner çarşılardan biriyse Ankara Esnaflar Çarşısı oldu. 91 Bin Dev Öğrenci Okulu’nun arkasında bulunan Ankara Esnaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinlemek ve depremin yıl dönümünde esnafı yalnız bırakmamak için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy esnafa ziyaret gerçekleştirdi. Depremlerden sonra yeni iş yerlerine taşınan esnaf birçok sorun yaşadığını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müşteri sorunlarının olduğunu söyleyen esnaflara çevre yolunda reklam çalışması yapılacağı vaadinde bulundu. Ayrıca Ersoy kış aylarına girmemizle konteyner çarşılarda oluşan ısınma problemine de çözüm olarak klima taktırılacağını söyledi.