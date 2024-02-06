Silahlı kavga davasında karar: Sanıklara 14 yıl 7 ay hapis cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 1 Haziran 2023 tarihinde yaşanan silahlı kavgada Ümmet Dulaz'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada karar çıktı.

Tutuklu sanıklar G.Ş. ve A.Ş., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Görülen duruşmaya müşteki ve taraf vekilleri katıldı.

Tutuklu sanık G.Ş. mahkemede yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Allah'ın adaletine güveniyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Karşı tarafın ifadelerinde çelişki vardır. 8.5 aydır acı çekiyorum. Yargıya güveniyorum" dedi. Müşteki S.D. ise SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, "Şikayetçiyim, çocuğu arayıp çağırdılar sonra da sırtından silahla vurdular. Sopa vur, tokat vur, neden ateş ediyorsun? Sonuna kadar şikayetçiyim adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar G.Ş. ve A.Ş.'nin tutukluluk hallerinin devamına ve 'Kasten Adam Öldürme' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı