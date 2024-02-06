Gözde sinek uçuşması: Göz sağlığı hakkında şaşırtıcı gerçekler ve öneriler!

Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Ataş, gözde sinek uçması olarak adlandırılan bir durum hakkında bilgi verdi. Bu durum, gözün içindeki vitreus jelinde oluşan küçük parçacıkların retinaya düşmesi sonucu ortaya çıkan bir sorundur.

Genellikle ciddi bir sağlık sorunu oluşturmayan bu durum, gözlerde küçük parçacıkların oluşturduğu gölgelerin retina üzerinde görülmesiyle kendini gösterir. Bu gölgeler, genellikle yaşlılıkla birlikte vitreus sıvısının küçülmesi ve parçalanması sonucu ortaya çıkar. Çoğu zaman kalıcı hale gelen bu sinek uçuşmalarına insanlar zamanla alışabilir ve daha az fark eder hale gelebilirler.

Ancak, uçuşan cisimlerin sayısının artması ve ışık parlamaları şeklinde başlayan görmede bulanıklık belirtileri ortaya çıkarsa, bu retina yırtılması veya ayrılması gibi daha ciddi sorunların habercisi olabilir.

Prof. Dr. Mustafa Ataş, uçuşan cisimlerin genellikle yaşlılıkla ortaya çıkabileceğini belirtiyor ve bu durumun genellikle tedavi gerektirmediğini ifade ediyor. Ancak, ani bir artış, görme kaybı veya ışık çakmaları gibi belirtiler fark edildiğinde, detaylı bir göz muayenesi yapılması gerektiğini vurguluyor.

Gözde sinek uçuşmaları genellikle yaşlılarda ve miyop hastalarında yaygın bir durumdur. Bu tür göz sorunlarının erken teşhisi ve tedavisi için düzenli göz muayeneleri önemlidir.

Prof. Dr. Ataş, gözde sinek uçuşması yaşayan kişilerin, belirtilerinin ne zaman başladığını ve hangi şartlarda arttığını not etmeleri gerektiğini öneriyor. Ayrıca, belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Bu durumda yapılacak olan muayene sırasında gözlerin içi genişletilerek detaylı bir inceleme yapılacaktır. Böylece, retina yırtılması veya ayrılması gibi ciddi sorunlar tespit edilebilir ve gerekli tedavi uygulanabilir.

Son olarak, göz sağlığını korumak ve muhtemel göz sorunlarını erken teşhis etmek için düzenli göz muayenelerinin önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı