Kahramanmaraş merkezli Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma hayret veren sonucu ortaya çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri birinci yıl dönümünü doldurdu. Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma ise hayret veren sonucu ortaya çıkardı.
HER TUR 3.5 SAAT SÜRDÜ
Bilim Rehberi'nin paylaştığı verilere göre, bu öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı. Konuya ilişkin veri şöyle:
"Depremde yüzeyin dalga gibi hareketlenmesi Rayleigh Yüzey Dalgası olarak adlandırılır. Son yapılan araştırma sonucu Kahramamaraş depreminde yüzey dalgalarının Dünya'nın etrafını 4 kez dolaştığı ve her turun yaklaşık 3.5 saat sürdüğü saptandı."
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.