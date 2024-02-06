- Gündem

Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma hayret veren sonucu ortaya çıkardı.

Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı mask
Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı
Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma hayret veren sonucu ortaya çıkardı.

Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri birinci yıl dönümünü doldurdu. Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma ise hayret veren sonucu ortaya çıkardı.

Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı

HER TUR 3.5 SAAT SÜRDÜ

Bilim Rehberi'nin paylaştığı verilere göre, bu öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı. Konuya ilişkin veri şöyle:

"Depremde yüzeyin dalga gibi hareketlenmesi Rayleigh Yüzey Dalgası olarak adlandırılır. Son yapılan araştırma sonucu Kahramamaraş depreminde yüzey dalgalarının Dünya'nın etrafını 4 kez dolaştığı ve her turun yaklaşık 3.5 saat sürdüğü saptandı." 
Öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı
# malatya, malatya haber, busabah haber, deprem, Rayleigh Yüzey Dalgası, Bilim Rehberi, kahramanmaraş

06 Şub 2024 - 20:51 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL