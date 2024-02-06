Kahramanmaraş merkezli Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma hayret veren sonucu ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri birinci yıl dönümünü doldurdu. Malatya'yı da yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin şiddetine ilişkin yapılan bir araştırma ise hayret veren sonucu ortaya çıkardı.

HER TUR 3.5 SAAT SÜRDÜ

Bilim Rehberi'nin paylaştığı verilere göre, bu öyle bir depremdi ki, dalgaları dünyayı 4 kez turladı. Konuya ilişkin veri şöyle:

"Depremde yüzeyin dalga gibi hareketlenmesi Rayleigh Yüzey Dalgası olarak adlandırılır. Son yapılan araştırma sonucu Kahramamaraş depreminde yüzey dalgalarının Dünya'nın etrafını 4 kez dolaştığı ve her turun yaklaşık 3.5 saat sürdüğü saptandı."