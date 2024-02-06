Alanyaspor Güney Koreli forvet Hwang’ı kadrosuna kattı

Corendon Alanyaspor, Güney Koreli forvet Ui-Jo Hwang'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferin duyurulmasıyla birlikte Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu Ui-Jo Hwang katıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada,

"Hwang'ın kulübümüze faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Scout ekibimiz kendisini iki sezon önce takip etmişti. O zaman maliyetliydi. Şimdi kiralık olarak kulübümüze katıldı. Hem kulübümüze hem kendisine hayırlı uğurlu olsun"

dedi.

İmza töreninde konuşan Ui-Jo Hwang ise, takımın kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek,

"Geldiğim ilk andan itibaren herkes bana çok iyi hissettirdi. Antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Geç bile kaldığımı hissediyorum. Takıma katılıp kulüpteki herkes için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum"

şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hwang, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-Jae ile görüşüp görüşmediği sorusuna,

"Daha önceden kendisiyle konuşmuştum. Bana Türkiye'nin liginin çok zor ve rekabetçi bir lig olduğunu söylemişti. Ben de bu ligde mücadele etmek için çok heyecanlıyım. Ben daha çok kendime ve takım arkadaşlarıma odaklanmayı seven biriyim"

şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı