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Hapis cezası ile aranan 44 şahıs yakalandı

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Isparta'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda, emniyet ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı ve önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Hapis cezası ile aranan 44 şahıs yakalandı mask
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Isparta'da gerçekleştirilen şok uygulamalarda, emniyet ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı ve önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Hapis cezası ile aranan 44 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan bin 237 şok uygulamasında, 13 bin 372 kişi sorgulandı. Bu uygulamalar neticesinde 16 ruhsatsız tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği, 210 tabanca mermisi, 117 kurusıkı tabanca mermisi, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser kılıcı ve 15 kesici alet ele geçirildi.

Hapis cezası ile aranan 44 şahıs yakalandı

Ayrıca aralarında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.T. gibi isimlerin de bulunduğu 44 şahıs yakalanarak adli birimlere sevk edildi. Emniyet ekipleri, şehirdeki suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Şub 2024 - 20:38 - Gündem

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