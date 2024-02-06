Pankartı görenler hayatlarını kaybeden yakınlarının ismini yazıyor

Adıyaman'da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremin ardından duran saat kulesinin bulunduğu meydanda, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir pankart dikkat çekiyor.

Bu pankart, şehre gelen siyasetçilerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekerek gün geçtikçe daha fazla kişinin dikkatini çekiyor. Yakınlarını depremde kaybedenler, pankarta isimlerini yazarak sevdiklerini anma fırsatı buluyorlar.

Depremde anne ve babasını kaybeden Gülistan Şahinkaya, Mersin'den gelerek bir yıl sonra enkazın bulunduğu yere ilk kez geldiğini belirtti. Şahinkaya, yaşadığı şoku yeni atlatabildiğini ifade ederek,

"Şu an ilk defa mezarlarına gidip ağlayabileceğim aslında. Öldüklerinin farkına şu an vardım. Son 1 sene içerisinde çok kötü günler geçirdim. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz ama inşallah bu saatten sonra ülke olarak daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde oluruz diye düşünüyorum"

dedi.

Şahinkaya, daha sonra depremde hayatını kaybeden yakınlarının isimlerini pankarta yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı