Çığ felaketi: Anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen çığ, İzgi ailesinin evinin duvarlarını yıkarak odaları karla doldurdu.
Bu korkunç olayda, anne Aysel İzgi ve 2 çocuğu son anda canlarını kurtararak dışarı çıkmayı başardılar.
Anne Aysel İzgi, yaşadıkları korku dolu anları gazetecilere anlatırken,
"O saatlerde kızım televizyon izliyordu, oğlum ise uyuyordu. Çığla birlikte can havliyle oğlumu da alıp dışarı çıktık. Geceyi komşumuzun evinde geçirdik. Şu an çok mağdurum, gidecek yerimiz yok. Eşim gurbette, borcu olduğu için çalışıyor. Ev şu an oturulamıyor ve giremiyoruz"
dedi.
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, mahallede incelemelerde bulunurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yürüttü. Olayın ardından bölgede yaşayan aileye yardım eli uzatılarak, ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.