Motosikletli gençlerin polis kovalamacası: 62 bin TL cezai işlem uygulandı

Hatay'da, motosikletli gençlerin yasa dışı yarış yapmak için bir araya gelmeleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

TEM otoyolu Payas-Dörtyol istikameti Karakese köprüsü mevkiinde plakaları bezle kapatılmış ve abartı egzozlu motosikletlerle trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis ekipleri tarafından fark edildi.

Bölgeye giden polis ekipleri, kasksız ve ters yönde seyreden motosiklet sürücülerini cep telefonuyla görüntüledi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yapılan operasyonda, motosiklet sürücüsü U.T.U. yakalanırken, motosikletler trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak 62 bin 286 TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin cep telefonuyla kayıt aldığı sırada gençlerin kaçma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Hatay polisi, trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve yasa dışı etkinliklere karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür tehlikeli davranışlara karışanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı bir kez daha vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı