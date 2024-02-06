- Asayiş

Motosikletli gençlerin polis kovalamacası: 62 bin TL cezai işlem uygulandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'da, motosikletli gençlerin yasa dışı yarış yapmak için bir araya gelmeleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Motosikletli gençlerin polis kovalamacası: 62 bin TL cezai işlem uygulandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'da, motosikletli gençlerin yasa dışı yarış yapmak için bir araya gelmeleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

TEM otoyolu Payas-Dörtyol istikameti Karakese köprüsü mevkiinde plakaları bezle kapatılmış ve abartı egzozlu motosikletlerle trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis ekipleri tarafından fark edildi.

Bölgeye giden polis ekipleri, kasksız ve ters yönde seyreden motosiklet sürücülerini cep telefonuyla görüntüledi.

Motosikletli gençlerin polis kovalamacası: 62 bin TL cezai işlem uygulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yapılan operasyonda, motosiklet sürücüsü U.T.U. yakalanırken, motosikletler trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak 62 bin 286 TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin cep telefonuyla kayıt aldığı sırada gençlerin kaçma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Motosikletli gençlerin polis kovalamacası: 62 bin TL cezai işlem uygulandı

Hatay polisi, trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve yasa dışı etkinliklere karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür tehlikeli davranışlara karışanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı bir kez daha vurgulanıyor.

Motosikletli gençlerin polis kovalamacası: 62 bin TL cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay, motosiklet, Genç, Polis, ceza, yasa dışı yarış

06 Şub 2024 - 20:28 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL