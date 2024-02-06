Galibiyet özlemi devam ediyor: Son 2 maçta beraberlik

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son dönemde yaşadığı zorlu süreçten çıkış arayışında. Takım, son 2 maçında aldığı beraberliklerle moral bulsa da galibiyet özlemi hala devam ediyor.
Fenerbahçe'ye karşı başlayan mağlubiyet serisine Antalyaspor maçıyla ara veren Kayserispor, son iki maçını da 1-1'lik beraberlikle tamamladı.
Yeni teknik direktörleri Burak Yılmaz yönetiminde çıktıkları Antalyaspor ve Gaziantep maçlarında aldıkları beraberliklerle 2 puanı hanesine yazdıran ekip, galibiyet özlemini 9 maça çıkardı. Teknik direktör değişikliği sonrası takımın performansında bir artış olsa da galibiyet alamama sorunu devam ediyor.
Recep Uçar yönetiminde 7 maça çıkan ve ardından göreve gelen Burak Yılmaz ile 2 maça çıkan Kayserispor, rakiplerini mağlup etmekte zorlanıyor. Pazartesi günü ligde 25. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puan alarak galibiyet hasretine son verme hedefinde.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.