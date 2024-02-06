Galibiyet özlemi devam ediyor: Son 2 maçta beraberlik

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son dönemde yaşadığı zorlu süreçten çıkış arayışında. Takım, son 2 maçında aldığı beraberliklerle moral bulsa da galibiyet özlemi hala devam ediyor.

Fenerbahçe'ye karşı başlayan mağlubiyet serisine Antalyaspor maçıyla ara veren Kayserispor, son iki maçını da 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

Yeni teknik direktörleri Burak Yılmaz yönetiminde çıktıkları Antalyaspor ve Gaziantep maçlarında aldıkları beraberliklerle 2 puanı hanesine yazdıran ekip, galibiyet özlemini 9 maça çıkardı. Teknik direktör değişikliği sonrası takımın performansında bir artış olsa da galibiyet alamama sorunu devam ediyor.

Recep Uçar yönetiminde 7 maça çıkan ve ardından göreve gelen Burak Yılmaz ile 2 maça çıkan Kayserispor, rakiplerini mağlup etmekte zorlanıyor. Pazartesi günü ligde 25. hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puan alarak galibiyet hasretine son verme hedefinde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı