Çığ düştü, mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerince kurtarıldı

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Erzurum'un İspir ilçesinde karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düşerek yolu kapattı.

Çığın etkisiyle bölgede seyreden çok sayıda araç, mahsur kaldı. Bölgede 8 saat boyunca mahsur kalan sürücüler, karayolları ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına bölgedeki şantiyelerden gelen iş makineleri de destek verdi.

Çığın düştüğü bölge, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerle belgelendi. Ancak, çığın etkisiyle Erzurum-İspir karayolundan geçişlere hala izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, güvenlik önlemleri alınana kadar yolun trafiğe açılmasını sağlamayı planlıyor. Olayın ardından yetkililer, bölgedeki kar yağışı ve çığ riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı