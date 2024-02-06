Depremin yıl dönümünde tatbikat ve anma programı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde bir deprem tatbikatı ve anma programı düzenledi.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in de katılımıyla gerçekleşti.

Tatbikatta, Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi (MEB AKUB) ekibi, hizmet binasındaki tüm personeli deprem anında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitim verdi. Tatbikatın ardından müdürlük konferans salonunda Kuran-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıca deprem bilincinin önemine vurgu yaparak,

"Deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Bu nedenle depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bugün yaptığımız tatbikat ve program, bu konuda farkındalık oluşturmak için önemli bir adımdır. MEB AKUB ekibimize ve katılan herkese teşekkür ediyorum"

ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç da Öğretmen Burçin Uysal Öğretmenevi'nde MEB AKUB ekibiyle bir araya geldi. Vali Koç, ekibin çalışmalarını takdir ederek, deprem konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Koç,

"Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Bu gerçeği göz ardı etmeden, depreme karşı tedbirli ve bilinçli olmalıyız. MEB AKUB ekibi, bu konuda çok önemli bir görev üstleniyor. Ekip üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı