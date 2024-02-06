Fenerbahçe, kupa maçı için Gaziantep'te

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere şehre ulaştı.

Saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelen sarı-lacivertli kafile, havalimanında coşkulu bir karşılama ile karşılaştı. Taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla selamladılar. Özellikle yeni transferler Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye büyük ilgi gösterildi.

Fenerbahçe kafilesinin daha sonra konaklayacağı otele geçtiği belirtildi. Gaziantep FK maçı için kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:

Bonucci

Çağlar Söyüncü

Krunic

Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Furkan Onur Akyüz

Mert Müldür

Serdar Aziz

Djiku

Jayden Oosterwolde

Ferdi Kadıoğlu

Efekan Karayazı

Miha Zajc

İsmail Yüksek

Syzmanski

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Cengiz Ünder

Joshua King

Ryan Kent

Dusan Tadic

Edin Dzeko

Batshuayi

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı