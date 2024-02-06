Fenerbahçe, kupa maçı için Gaziantep'te

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere şehre ulaştı.
Saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelen sarı-lacivertli kafile, havalimanında coşkulu bir karşılama ile karşılaştı. Taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla selamladılar. Özellikle yeni transferler Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye büyük ilgi gösterildi.
Fenerbahçe kafilesinin daha sonra konaklayacağı otele geçtiği belirtildi. Gaziantep FK maçı için kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:
Bonucci
Çağlar Söyüncü
Krunic
Livakovic
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Mert Müldür
Serdar Aziz
Djiku
Jayden Oosterwolde
Ferdi Kadıoğlu
Efekan Karayazı
Miha Zajc
İsmail Yüksek
Syzmanski
Mert Hakan Yandaş
İrfan Can Kahveci
Cengiz Ünder
Joshua King
Ryan Kent
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Batshuayi
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.