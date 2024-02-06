Siber suç operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 19 kişinin siber suçlarla ilgili olarak tutuklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 86 siber suç soruşturması başlatıldı ve 20 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ayrıca, ocak ayında 779 sosyal medya hesabı incelenirken, 1053 adet dijital materyal incelenmesi yapıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında SİBERAY faaliyetleri ile 7 etkinlik düzenlendi ve 3497 kişiye bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, siber suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini belirtirken, vatandaşların da siber güvenlik konusunda daha bilinçli olmalarının önemine vurgu yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı