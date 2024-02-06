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Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı mask
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi. Antrenmanda takımın yeni transferi forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang da yer aldı.
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# alanyaspor, Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, maç, hazırlık, spor

06 Şub 2024 - 19:58 - Spor

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