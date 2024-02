Yeşilyurt Belediyesi maaş zamlarını açıkladı

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan kadrolu işçiler ile 696 Sayılı KHK’lı personeli ilgilendiren, ücret ve sosyal hakları iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi, Yeşilyurt Belediyesi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. Yapılan müzakerelerin ardından Yeşilyurt Belediye personellerinin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde ciddi oranda iyileştirmeler yapıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 29 BİN 460 TL OLDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Hizmet-İş Sendika Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir arasında imzalanan sözleşmesi kapsamında; Yeşilyurt Belediyesinde en düşük maaş, sosyal haklar ve ikramiyeler de dâhil olmak üzere 29 Bin 460 TL’ye çıkartılmış oldu.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendika Başkanı Mustafa Sengir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a işçi ve emekçi arkadaşlarımızın maaşlarında yaptığı iyileşmeden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanımız şehrimize yaptığı hizmetlerle değer katmıştı şimdi de işçi arkadaşlarımızın maaşlarına değer kattı. Bugün KHK’lı arkadaşlarımızın maaşlarına yüzde 72, belediyemizin bünyesinde çalışan 32 kadrolu işçilerimizin maaşlarına ise yüzde 120 oranında zam yaptı, başta Başkanımız olmak üzere katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN MAAŞLARINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ YAPTIK”

Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hem maaşlarında hem sosyal haklarında ciddi oranda bir artış yaptıklarını söyleyen Çınar, “ Yeşilyurt’a birlikte hizmet ettiğimiz, çok değerli eserlerin ve hizmetlerin altına birlikte imza attığımız, her biri bizim için ayrı bir kıymet taşıyan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında önemli bir artış yaptık. Tüm personelimizle birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize birçok hizmeti beraberce gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kentin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı gereksinimlerinin karşılandığı, temizlik ve park bahçelerin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerinin başarıyla verildiği her alanda atılan imzanın içerisinde personelimizin katkısı çok büyüktür. Bu kapsamda da Yeşilyurt Belediyesi olarak personellerimizin haklarının korunması ve hak ettikleri imkânlara sahip olmaları konusunda oldukça hassas davranıyor, hak ettikleri iyileştirmeleri yapmaya gayret ediyoruz. HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanımız ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından personellerimizin daha özverili ve gayretli çalışmaları konusunda teşvik etmek ve alın terlerinin karşılığını vermek için belediyemizde KHK’lı personellerimizin maaşlarına yüzde 72 oranında zam yapmaya karar verdik. Personellerimizin hem maaşlarına hem de sosyal hayatlarına güzel bir katkı sağlamış olduk. Aynı zamanda kadrolu işçi statüsünde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında yüzde 120 oranında artış yaparak onlarında maaşlarını iyileştirdik. Artışları en yüksek oranda vererek çalışanlarımızın aile bütçelerine katkı sunmaya çalıştık. Belediyemizde en düşük maaş yapılan protokolle birlikte 29 Bin 460 TL’ye yükselmiştir. Belediye olarak maaş zamlarını her zaman en yüksek oranda verdik, çünkü personellerimiz bunu hak ediyor. Maaş artışları tüm personellerimize hayırlı uğurlu olsun, birlikte mesai yaptığımız tüm fedakâr çalışanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Personellerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yine aynı şekilde büyük bir özveri ve gayretle çalışarak Yeşilyurt’un yarınlarının bugünlerinden daha güzel olması için çalışacaklar, emek verecekler, alın teri dökecekler, şehrimize ve insanlarımızı değer katacak hizmetlerine devam edeceklerine inanıyorum ve ben hepsine sonuna kadar güveniyorum.” diye konuştu.

ÇINAR MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLAYARAK 6 ŞUBAT HAKKINDA KONUŞTU

Konuşmasının sonunda İslam Âleminin Miraç Kandilini tebrik eden Mehmet Çınar, “Bugün hem Miraç Kandili hem de bir yıl önce büyük acılar ve hüzünle yaşadığımız 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Geçen yıl ki depremlerde yaralarının sarılması için büyük bir özveri gösteren personellerimize üstün hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralarımıza acil şifalar dilerim, yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Rabbim sabırlar versin, tüm milletimizin başı sağ olsun. Şehrimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

