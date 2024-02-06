Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gafure Büyük’ün taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Elmalı Sokak, No: 26, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurcan Düger’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuzkaan Caddesi, No: 13, Yeşilyurt,
98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Durmaz’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Mini Sokak, No: 8, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Taşan’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Çerağ Sokak, No: 5, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Altey İzci’nin taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Süvari Sokak, No: 2, Yeşilyurt,
53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Kahveci’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Esra Yakan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Dua Özarslan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
84 yaşında vefat eden ve Fındık Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Fatma Balaban’ın taziye adresi: Fındık Mahallesi, Doğanşehir,
73 yaşında vefat eden ve Kuyulu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Emin Kılıç’ın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Karaterzi Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Memet Sözen’in taziye adresi: Karaterzi Mahallesi, Doğanşehir,
82 yaşında vefat eden ve Suçatı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Cennet Ülgen’in taziye adresi: Suçatı Mahallesi, Doğanşehir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.