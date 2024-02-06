Bakan Ersoy, depremin 1.yıl dönümünde konuştu “Şehirleri her gün biraz daha normale döndürüyoruz”

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak tabir edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Anma programından önce Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında deprem konulu fotoğraf ve resim sergisi gerçekleştirildi. İlk önce sergiyi gezen Bakan Ersoy, daha sonra anma programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin ilk anından itibaren devlet ve milletin el ele olduğunu kaydetti.

“BİZLERİ GURURLANDIRDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin hemen ardından bakanları deprem bölgelerinde görevlendirmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Tüfenkci,

“6 Şubat gerçekten her bir dakikası bir ömre sığdırılacak şekilde yaşadığımız bir gündü ve o acı günün yıl dönümünü yaşıyoruz. İlk dakikalardan itibaren devletimizi, milletimizle birlikte kaynaşmış vaziyette depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğunu bilmek ve hissetmek bizlerin yaralarını hafifletmesi bakımından önemliydi. Bugünler devlet ve millet dayanışmasının gösterildiği yegane günlerden birisi ve bunu Türkiye yaşadı. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk dakikadan itibaren 11 ilde meydana gelen depremde bakan arkadaşlarımızın tamamını sahada görevlendirmesi ve bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile milletimizin yanında olması hem bizleri gururlandırdı hem de acılarımızı hafifletmesi bakımından önem arz etti. Ben bu depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet dilerken Malatyalı hemşerilerimize de, kayıplarımıza da Cenabı Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifalar diliyorum rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın”

şeklinde konuştu.

“2 YIL İÇİNDE HAYAT BULACAK”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin ardından söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2 yıl içerisinde çarşı olarak tabir edilen alanın yeniden hayat bulacağını dile getirerek,

“Duamız, odur ki rabbim bir daha böyle büyük bir imtihanla bizi karşı karşıya bırakmasın böyle büyük bir depremle bizi sınamasın. Malatya 11 il içerisinden çok zarar gören ikinci vilayet. Şehrimiz sizlerin gücü ile dışarıdaki hemşerilerimizin birlik, beraberlik gücü ile inşallah olumlu bir şekilde umutları kaybetmeden yoluna devam ediyor. Devletimizi, hükümetimiz büyük yaptıklarımız ve hızlı bir şekilde yapmaya çalıştıklarımızla kentimizin, hemşerilerimizin moralini yükseltmeye gayret ediyoruz. Şu anda konteynerlerde 117 bin vatandaşımız yaşıyor. Ama diğer taraftan da hepinizin gördüğü gibi merkezde yıkımlar hemen hemen bitti. 5 bin 140 TOKİ konutumuz hazır, kurası çekilecek bin 40’da kırsal konutlarımız bitti en geç mart ayı gibi teslim edebiliriz diğer yandan da çarşı olarak tarif ettiğimiz bölgede şimdilik yaklaşık 500 dönümlük alanda, meydandan çevre yoluna doğru indiğinizde, Akpınar’dan Niyazi Mısri’ye doğru 9 bine yakın işyeri, 6 bine yakın konut yapımı başladı. 2 firma Ağustos sonundan bu yana çalışıyorlar inşallah 2 yıl içerisinde çarşı olarak adlandırdığımız bölge hayat bulacak. Bununla birlikte kentsel dönüşüm alanı çerçevesinde sadece bahsettiğimiz alan değil Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ’da da özellikle ticari merkezleri esas alarak rezerv alanları oluşturulan ve oranın kalbi olarak nitelendirdiğimiz alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde yapılacak. İnanıyoruz ki bu zor günlerden geçen Malatyalı hemşerilerimiz bunları atlatacak. Moralimizi bozmadan, umutlarımızı kaybetmeden önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum. Bir Düzceli olarak, Düzce’de yakınlarını kaybetmiş biri olarak 2 deprem yaşayan bir Düzceli olarak şunu ifade ediyorum Düzce eskisinden daha güzel oldu Malatya’da eskisinden daha güzel olacak. Ben tekrar kaybettiklerimizi rahmetle anarken yakınlarına hatta tüm hemşerilerime, ülkemize sabır ve metanet diliyorum”

ifadelerine yer verdi.

“ARTARAK DEVAM EDECEK”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın ardından söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, 6 Şubat depreminde 14 milyon kişinin etkilendiğini söyleyerek,

“Asrın depreminin birinci yıl dönümünde rabbimden bizlere bir daha böyle afetler göstermemesini niyaz ediyorum. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza ve depremi yaşayan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 6 Şubat depremi 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Depremin acısını ise 85 milyon vatandaşımız ile hep birlikte hissettik ama elbette en büyük acıyı bölgedeki vatandaşlarımız sizler yaşadınız. Kahramanmaraş merkezli Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa’yı etkileyen 2 büyük deprem dünyanın en şiddetli depremleri arasında yer aldı. Deprem sonucunda Malatya’da hasarlı bina sayısı 35 bin 907 orta hasarlı bina sayısı 2 bin 525 olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı itibari ile yıkılan bina sayısı da 29 bini aşmış bulunuyor. Depremden etkilene bütün illerdeki yaraları sarmak için devlet, millet el ele seferber olduk. Enkazdan kurtarılan her bir canlı bize yeni bir umut oldu. Bütün bu yaşananların ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak eskisinden daha iyi hale getirme çabalarımız sizlerle birlikte el birliği ile devam ediyor. İlk andan itibaren kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Depremin hemen ardından başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en büyük konut seferberliğidir. Hamdolsun günbegün vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz. En son geçtiğimiz hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay’da yeni konutlarının bir bölümünün dağıtımı gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de anahtar teslimleri artarak devam edecek”

diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ”

Malatya’daki son duruma ilişkin bir açıklama da yapan Bakan Ersoy,

“Depremden etkilenen şehrimizde bugüne kadar 6 Şubat itibari ile Toplu Konut İdaremizce 14 bin 636 konut ihale edildi. İhale edilen konutların tamamının yapımına da başlandı. 14 bin 636 konut, dükkanlar ve camilerin yapımları, inşaatları devam etmekte. Konutların bir bölüm 2+1 bir bölümü 3+1 olarak tasarlandı. Son bir yılda depremden etkilenen diğer şehirlerimizde olduğu gibi Malatya’da da canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyor. Yüzlerce yılda bir gelebilecek bu felaketin yaralarını en hızlı biçimde sarabilmek için her şeyi seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Malatya’nın koordinasyonundan sorumlu kardeşin olarak depremin ilk saatlerinden itibaren burada sizlerle, kamu görevlilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerimizle birlikte çalıştık. Önce yıkıntılar arasındaki canlarımızı en hızlı bir şekilde kurtarmaya koyulduk, sonrasında açık alandaki binlerce vatandaşımızın iaşe ve ibadetisini sağlamaya giriştik ardından da hasar tespit ve bina yıkımlarına ilişkin planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için seferber olduk. Çok büyük bir afet yaşadık. Afet sonrası ortaya çıkan tablo ile baş etme konusunda ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Milletimizin derdi biliriz ki bizim de derdimizdir. Milletimizin ne sorunu, ne problemi varsa biz onunla meşgulüz. Aziz milletimizin geleceği, yavrularımızın istikbali, ülkemizin yarınları bizim önceliğimiz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz, tutamayacağımız sözleri vermiyoruz. Afet bölgesinin ayağa kaldırılmasında da sözlerimizi verdik ve bir yıldır da gereğini yapıyoruz. Bu sözümüzün en büyük teminatı da elbette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana milletine verdiği her sözü tutan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır”

söyleminde bulundu.

“ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM”

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanlarına ilişkin bilgi veren Bakan Ersoy,

“Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ekip ve donanımı depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede sıcak yemek dağıtımı için hızlıca konuşlandırılmıştır. İlk günden itibaren çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Öte yandan bilindiği gibi deprem 11 ilimizdeki tarihi ve kültürel dokuya da çok büyük zarar verdi. Bu alanda da çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Malatya’da da bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Özellikle Malatya Arkeoloji Müzesi’nde 6 Şubat sonrasında yapılan ihale ile depremin etkileri siliniyor. Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evlerinin onarım ve tadilat işlemleri sürüyor yine Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesinin onarım ve tadilat işlemleri hızla ilerliyor. Tadilat ve onarımlarda gerçekleşme oranı yüzde 50’ler civarında. İnşallah yaz aylarında bütün bu işlemleri bitirmiş olacağız. Malatya’mızı da diğer şehirlerimizi de ayağa kaldırıyoruz. Şehirlerimizi tarihi ile kültürü ile demografisi, sanayisi ve ticareti ile her gün biraz daha normale döndürüyoruz. Mevcut binaları güçlendirirken yeni yerleşim yerlerini de en doğru yerlere kurup Allah göstermesin bir daha böyle afetlerde oluşabilecek en az zararı hedefliyoruz. Kaybettiğimiz insanlarımızı, yakınlarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı geri getiremeyiz ama yarınları bugünümüzden daha iyi noktalara taşımak için canla, başla çalışıyoruz. Bugün aynı zamanda Miraç Kandili, kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gecede rabbimize böyle afetler yaşatmasın duamı tekrarlıyorum. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin ilk günü sabah saat 09.00 itibari ile burada göreve başlamıştım. Neredeyse ilk 100 gün yoğun bir mesai ile Malatya’da sizlerle birlikte geçirdik. Unutamadığımı çok fazla anım var. Sizlerle beraber yaşadığımız çok fazla anı var. Ama ben Malatya’nın depremdeki o vakur duruşunu ölene kadar unutmayacağım”

açıklamasında bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından program Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterimi, yönetmenliğini Ali Aslan’ın yaptığı Memleketimin Sessiz Bayramı adlı film gösterimi ve AFAD Planlama Şube Müdür Vekili Zehra Aydın’ın Malatya AFAD Müdürlüğünün 6 Şubat sürecine dair çalışmalarını içeren bir sunum gerçekleştirmesi ile devam etti.