Esnaf kepenk kapattı, deprem şehitleri anıldı

Başta Malatya olmak üzere 10 ilde hayatı durduran ve birçok kişinin hayattan kopmasına neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler aradan geçen bir yıla rağmen unutulmadı. Esnaflar 6 Şubat tarihinde dükkanlarını açmayarak deprem şehitlerini andılar.

Konuya ilişkin Malatya İmalat-Demir ve Tamir Esnaf ve ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi saygıyla anma hürmetine, 6 Şubat 2024 Salı günü odamızın yönetim kurulu kararıyla alınan karar doğrultusunda, işyerlerimizi kapatma kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Çoğu kişinin yaşamını yitirdiği çoğu kişinin evsiz kaldığı depremde şehir merkezi de yerle bir oldu. Depremle birlikte bazı esnafların dükkanı yıkılırken çoğu esnaf yıkılan dükkanından sağlam bir ürün bile çıkaramadı.

Yıkılan şehrin ayağa kalkması için ticaretin canlanması bunun içinde esnafların iş yapması gerekiyordu. Depremin üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra depremde dükkanı yıkılan esnaflar için konteyner çarşılar kuruldu. Ancak bu çarşılardan bazıları müşteri akınına uğrarken bazılarına ise adım bile atılmıyor.