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Polisler gelince dolaba saklandı Girdiği evde suçüstü yakalandı

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4 Şubat 2024 Pazar günü emniyet görevlilerine saat 02.00 civarında, Hanımınçiftliği Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak üzerinde hırsızlık yapıldığı bilgisi verildi. Hırsızlık anonsu üzerine olay yerine intikal eden ekipler, M.S. isimli şahsın ikamet içerisinde elbise dolabında saklandığını gördü. Dolap içerisindeki şahıs suçüstü yakalanarak inceleme başlatıldı.

Polisler gelince dolaba saklandı Girdiği evde suçüstü yakalandı mask
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Hırsızlık anonsu üzerine olay yerine intikal eden ekipler, M.S. isimli şahsın ikamet içerisinde elbise dolabında saklandığını gördü. Şüpheli şahıs ile yapılan mülakat sonrasında diğer şüphelilerden F.D. ve H.K. isimli şahısların kimlikleri ve adreslerinin tespitleri yapılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇALINAN EŞYALARIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramada 1 av tüfeği ve 45 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 televizyon, müştekinin güvenlik görevlisi olan babasına ait 3 kutu 9’19 fişek, bakır mutfak eşyaları, 1 hızar makinesi ve 1 şarjlı matkap bulundu. Şüpheliler çalmış oldukları diğer malzemeleri ise hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Adli makamlara çıkarılan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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06 Şub 2024 - 17:04 Malatya- Asayiş

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