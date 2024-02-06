Polisler gelince dolaba saklandı Girdiği evde suçüstü yakalandı

Hırsızlık anonsu üzerine olay yerine intikal eden ekipler, M.S. isimli şahsın ikamet içerisinde elbise dolabında saklandığını gördü. Şüpheli şahıs ile yapılan mülakat sonrasında diğer şüphelilerden F.D. ve H.K. isimli şahısların kimlikleri ve adreslerinin tespitleri yapılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÇALINAN EŞYALARIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda yapılan aramada 1 av tüfeği ve 45 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 televizyon, müştekinin güvenlik görevlisi olan babasına ait 3 kutu 9’19 fişek, bakır mutfak eşyaları, 1 hızar makinesi ve 1 şarjlı matkap bulundu. Şüpheliler çalmış oldukları diğer malzemeleri ise hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Adli makamlara çıkarılan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.