SAR ekipleri Malatya’da 9 kişiye sağ ulaştı

53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin kişi yaralandı. 40 bin bina yıkıldı, 200 binden fazla bina ağır hasar aldı. Depremin üzerinden tam 1 yıl geçti. Depremin ardından AFAD ile koordineli bir şekilde Malatya’ya giden Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Acil Yardım Derneği, oradaki kaldıkları süre boyunca 9 cana sağ salim bir şekilde ulaştı.

“MALATYA’NIN ARDINDAN HATAY’A GİTTİK”

Depremde yaşadıkları süreci anlatan Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Acil Yardım Derneği temsilcisi Ömer Alan, o anları unutamadığını söyledi. Alan, “Bugün asrın felaketi 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Bu anlamda hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremine kendi ilimizde yakalanmıştık. Kendi ailemizi güvenliği bir yere aldıktan sonra ekibimizle hızlı bir şekilde koordine olup iletişim zincirine geçtik. AFAD’a geçtik, lojistik malzememizi temin ettikten sonra yola çıktık ve görev yerimiz Malatya iliydi. Malatya ilinde 7 farklı lokasyonda çalışmalarımızı yapmıştık. İlk saatlerde, kurtardığımız 9 can vardı. Sonra en uzun çalıştığımız apartman Ergül apartmanıydı, büyük bir binaydı. Bu bina içinde 9 gün boyunca çalışmalar yaptık. Maalesef birçok vatandaşımıza ölü olarak ulaşmıştık. Balıkesir temsilciğimizle ile birlikte çalışmıştık. Malatya’nın ardından Hatay’a gittik, orada çalışmalarımızı yaptık” dedi.

“BU ASLA UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR DUYGUYDU”

Malatya bir apartmanda iki kız kardeşe ulaştıkları ve daha sonra iyileşen kız kardeşlerin kendileriyle iletişime geçtiklerini aktaran Alan, “Malatya’da bir apartmanımızda Seda ile Sedef adında iki kız kardeş vardı, onları çıkardığımızda çok mutlu olmuştuk. Çünkü onları sağ salim çıkardıktan sonra, arkadaşlarımızla irtibata geçmişlerdi. Çok mutlu olmuştuk, bu asla unutamayacağımız bir duyguydu. Yine kurtardığımız Erol amcamız vardı. Daha sonra kızının bizimle iletişime geçmesi, babasının selamını iletmesi anlatılmaz bir his, bir duygu. Kendileriyle halen görüşüyoruz, bu bize mutluluk veriyor. Biz gönüllü arama ve kurtarma olarak bir cana dokunduğumuz zaman bunun sevincini yaşıyoruz'' diye konuştu.

“BİZ BU DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ”

Depremlere her zaman hazır olmak gerektiğinin altını çizen Alan, “Bilindiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi, Bingöl ise deprem kuşağının ortasında yer alan bir şehrimiz. Biz Sar Arama ve Kurtarma Bingöl ekibi olarak bütün hazırlıklarımızı her zaman yapıyoruz. Gerek envanter, gerek personel, gerekse de eğitimler konusunda. Bunu bilmeliyiz ki, deprem bu ülkenin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Biz bu deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Afete dirençli yapılar, eğitim kısmında ise gerek AFAD, gerekse kamu kurumları ve STK’lar birlikte hareket ederek bu deprem felaketlerini en aza indirmemiz gerekiyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın bizlere” şeklinde konuştu.

Bingöl’de yaklaşık 100 kişilik gönüllü bir ekiple faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Alan, afetler konusunda eğitim verdiklerini de söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı