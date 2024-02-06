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Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu

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Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belediye personelleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir'de mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Zelyurt, mezarlıkları ziyaret ederek dua etti. Anma programında depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu mask
Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu
Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu
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Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belediye personelleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir'de mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Zelyurt, mezarlıkları ziyaret ederek dua etti. Anma programında depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Unutmadık Unutmayacağız. 6 Şubat 2023 tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde yüreğimiz yandı. Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralarımızı birlik, beraberlik içerisinde saracağız. Allah'ıma duamız bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin" dedi.

Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Şub 2024 - 16:56 Malatya- Gündem

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