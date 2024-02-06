Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belediye personelleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir'de mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Zelyurt, mezarlıkları ziyaret ederek dua etti. Anma programında depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Unutmadık Unutmayacağız. 6 Şubat 2023 tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde yüreğimiz yandı. Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralarımızı birlik, beraberlik içerisinde saracağız. Allah'ıma duamız bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.