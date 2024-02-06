06 Şub 2024 - 16:56 - Gündem

Zelyurt Doğanşehir’de mezarlık ziyaretinde bulundu

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belediye personelleri ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir'de mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Zelyurt, mezarlıkları ziyaret ederek dua etti. Anma programında depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.